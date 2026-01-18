إعلان

إطلالة أسطورية.. نيكول سابا تتألق بلمسة حورية البحر

كتب : نرمين ضيف الله

01:36 م 18/01/2026 تعديل في 01:37 م
شاركت الفنانة، نيكول سابا، عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت الفنانة نيكول سابا في إطلالتها بفستان ذهبي طويل ولامع، تميز الفستان بتصميم جريء وفاخر، حيث جاء الجزء العلوي منه على شكل "كورسيه" ضيق باللون البني الداكن أو الأسود، بينما انسدل الجزء السفلي بقصة "حورية البحر"، مع تنورة واسعة وذيل طويل من قماش الساتان الذهبي اللامع.

وأكملت الإطلالة بلمسة أنيقة من خلال الأساور ذات الفرو الأسود على المعصمين.

واعتمدت مكياجا ناعما، بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت تسريحة الشعر الإنسيابي، على الجانبين بشكل أنيق.

وفقاً لصحيفة "Vogue"، فإن اللون الذهبي يحمل دلالات قوية في عالم الموضة، منها

الفخامة والرقي، ويرتبط اللون الذهبي تاريخياً بالملوك والترف والمكانة العالية، وإدخاله في الملابس يضيف لمسة من الفخامة والأناقة الفورية، كما يعتبر خياراً مفضلاً للمناسبات الخاصة والسهرات لأنه يضفي توهجاً بصرياً ويجذب الانتباه.

