بالأحمر الناري.. آية سماحة بلوك جريء في حفل Joy Awards



تألقت الفنانة آية سماحة بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت آية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب، وبقصة ضيقة من الأعلى، وبتصميم واسع من الأسفل.

كما جاء الفستان مزودا بأكمام منفوشة منسدلة إلى الخلف.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل جذاب أبرزت ملامح وجهها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.