أناقة اللون الأسود.. فيفي عبده بإطلالة مميزة في حفل Joy Awards

كتب : أسماء مرسي

04:50 م 17/01/2026
    فيفي عبده بإطلالة مميزة في حفل Joy Awards

تألقت الفنانة فيفي عبده، بإطلالة مميزة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت فيفي مرتدية كارديجان طويل وواسع باللون الأسود من خامة المخمل، ومزين بتطريزات فضية لامعة على الأكمام.

واعتمدت مكياجا ترابيا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت فيفي تسريحة الشعر المنسدلة على الأكتاف.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أبيض وكلاتش باللون الأحمر الناري.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعقد.

