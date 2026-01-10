جامبسوت شفاف.. 5 صور لـ هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية جامبسوت شفاف باللون الأسود من خامة الدانتيل، ونسقت معه جاكيت طويل بصيحة الفرو باللون الأبيض.

واعتمدت الفنانة مكياجا ترابيا هادئا يتناسب مع لون بشرتها، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وطبيعية في الوقت نفسه.

كما أكملت اللوك بحذاء أبيض ليضفي تناسقا على الإطلالة.

وفقا لموقع "verywellmind"، يرتبط اللون الأسود في عالم الموضة بالأناقة والفخامة، إذ يمنح الإطلالة مظهرا راقيا وجذابا، ويساعد على إبراز قوام الجسم بشكل أنيق، كما ظهر ذلك في إطلالة الفنانة هيفاء وهبي، كما يسهل تنسيق الملابس مع الاكسسوارات المختلفة.