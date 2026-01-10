إعلان

فستان قصير.. كيف نسقت نانسي عجرم إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

04:15 م 10/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (1)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (4)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (3)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (2)
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج، مزينا بالكامل بالخرز الذي أضفى جاذبية وفخامة على اللوك.

كما تميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر، مع وجود بطانة باللون البيج.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود والوردي الفاتح لإبراز إشراقة بشرتها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة بشكل طبيعي وعفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الذهبي اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "essensedesigns"، ارتداء فستان مطرز بالخرز يمنح الإطلالة لمسة فاخرة وجذابة، كما أنه يضفي لمعانا على الفستان.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم الفستان المطرز بالخرز في إبراز تصميم الفستان وشكله، ويمنح القوام مظهرا متناسقا وجذابا.

نانسي عجرم إطلالة جريئة إنستجرام إطلالة نانسي عجرم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالزغاريد والطبل.. عمال تجفيف البصل بالمنيا يستقبلون وزير التموين (صور)
أخبار المحافظات

بالزغاريد والطبل.. عمال تجفيف البصل بالمنيا يستقبلون وزير التموين (صور)
الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
حوادث وقضايا

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
من اليمين الدستورية إلى انتخاب الرئيس.. تفاصيل أول جلسة للبرلمان
أخبار مصر

من اليمين الدستورية إلى انتخاب الرئيس.. تفاصيل أول جلسة للبرلمان
بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
أخبار العقارات

بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار