فستان قصير.. كيف نسقت نانسي عجرم إطلالتها؟

فستان أحمر من المخمل.. معلومات وصور عن إطلالة إليسا

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج، مزينا بالكامل بالخرز الذي أضفى جاذبية وفخامة على اللوك.

كما تميز الفستان بفتحة عند منطقة الصدر، مع وجود بطانة باللون البيج.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود والوردي الفاتح لإبراز إشراقة بشرتها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة بشكل طبيعي وعفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الذهبي اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "essensedesigns"، ارتداء فستان مطرز بالخرز يمنح الإطلالة لمسة فاخرة وجذابة، كما أنه يضفي لمعانا على الفستان.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم الفستان المطرز بالخرز في إبراز تصميم الفستان وشكله، ويمنح القوام مظهرا متناسقا وجذابا.