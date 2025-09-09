خواتم خطوبة للمشاهير تخطف الأنظار.. فخامة وأحجار كريمة نادرة (صورة)

كتبت- نرمين ضيف الله:

لطالما كانت خواتم خطوبة المشاهير مصدر إلهام لعشاق الموضة والمجوهرات حول العالم، سواء لاختيار الماسة المثالية أو لمجرد الحلم باقتناء حجر كريم يلمع على الإصبع الأيسر إلى الأبد.

ومنذ أول خاتم خطوبة ألماسي في التاريخ عام 1477، وحتى أحدث إطلالات نجمات هوليوود في 2025، ظل المشاهير يرسمون خطوط الموضة ويؤثرون على اختياراتنا.

2025.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي

في إعلان مفاجئ، نشرت تايلور سويفت صور خطوبتها على ترافيس كيلسي في حديقة ورود خلابة.

تميز الخاتم بماسة عتيقة بقطع الوسادة، عيار 10 قيراط، مرصعة على شريط من الذهب الأصفر المحفور يدويًا، وتُقدَّر قيمته بـ 750 ألف دولار.

2025.. جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو

بعد سنوات من العلاقة، تقدم رونالدو بخاتم ماسي بيضاوي الشكل، عيار 30 قيراط، مُرصع بحلقة مرصوفة بالألماس. وتبلغ قيمته 30 مليون دولار، ليصبح أحد أغلى خواتم الخطوبة في تاريخ المشاهير.

2025.. زندايا وتوم هولاند

أشعلت زندايا الشائعات في حفل جوائز “غولدن غلوب” بخاتم ماسي بقطع الوسادة، عيار 5 قيراط، مصمم على طراز “الشرق والغرب”. ويُعتقد أن الخاتم من تصميم جيسيكا ماكورماك.

2024.. بريق هوليوود

• سيلينا غوميز وبيني بلانكو: أعلنت سيلينا خطوبتها بخاتم ماسي بقطع الماركيز، عيار 3 قيراط، مثبت على شريط من الذهب الأصفر.

• ليدي غاغا ومايكل بولانسكي: تألقت غاغا بخاتم بيضاوي الشكل من تصميم “مجوهرات صوفيا”، مصنوع من الذهب الأبيض والوردي، مع هالة خفية من الماس الأبيض، ليبدو كقطعة فنية فريدة.

من 2023 إلى 2021.. تصاميم متنوعة وأحجار فريدة

• زوي كرافيتز وتشانينج تاتوم (2023): خاتم بقطع الوسادة من تصميم جيسيكا ماكورماك، ظهر لأول مرة في حفلة هالوين.

• ديمي لوفاتو وجوتس (2023): خاتم كمثري الشكل، عيار 7 قيراط، بقيمة 300 ألف دولار.

• صوفيا ريتشي وإليوت جرينج (2022): ماسة بقطع الزمرد على خاتم بلاتيني كلاسيكي.

• ميغان فوكس وماشين غان كيلي (2022): تصميم “أنتِ وأنا” من الألماس والزمرد، مع خاصية الانفصال لتشكيل قلب مغناطيسي.

• جينيفر لوبيز وبن أفليك (2022): ماسة خضراء زاهية، عيار 8.5 قيراط، بقيمة 5 ملايين دولار.

• كورتني كارداشيان وترافيس باركر (2021): ماسة بيضاوية، عيار 10 قيراط، من تصميم لورين شوارتز، بقيمة نصف مليون دولار.

• باريس هيلتون وكارتر ريوم (2021): ماسة بقطع الزمرد، بين 10 و15 قيراط، من تصميم جان دوسيت.

أحجار نادرة قبل 2020

• ليلي كولينز وتشارلي ماكدويل (2020): ماسة بقطع الوردة، عيار 3 قيراط، على إطار من الذهب الأصفر المزخرف.

• سكارليت جوهانسون وكولين جوست (2019): ماسة بنية فاتحة، عيار 11 قيراط، على شريط سيراميك أسود من تصميم جيمس دي جيفنشي.

• روني مارا وخواكين فينيكس (2019): خاتم بقطع بورتريه سداسي الشكل مع أحجار جانبية رفيعة.