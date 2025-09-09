إعلان

يارا السكري تتألق بصيحة الظهر المكشوف في أحدث ظهور

07:27 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت يارا فستان طويل باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء بنفس اللون ونظارة شمسية باللون الأسود.

واعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي

واختارت يارا أن تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

وفقا لمجلة "فوج"، صيحة الظهر المكشوف يضفي على الإطلالة مظهرا جذابا وأنيقا، كما إنه يمكن تنسيقه بسهولة مع اللون الأبيض والأسود والبيج.



يارا السكري الفنانة يارا السكر
