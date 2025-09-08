جريء وشفاف.. مايا دياب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأسود المرأة مظهر جذاب وأنيق، كما أنه مناسب للحفلات والسهرات المسائية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، وفقا لـ "fashionunited".

وأطلت مايا بفستان "كت" طويل وجريء وشفاف باللون الأسود ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت مايا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.