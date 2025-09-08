إعلان

جريء وشفاف.. مايا دياب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

08:01 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (2)
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (5)
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأسود المرأة مظهر جذاب وأنيق، كما أنه مناسب للحفلات والسهرات المسائية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، وفقا لـ "fashionunited".

وأطلت مايا بفستان "كت" طويل وجريء وشفاف باللون الأسود ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت مايا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

مايا دياب إطلالة مايا دياب إنستجرام مايا دياب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم