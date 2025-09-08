إعلان

عبير صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

06:19 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يعد اللون الأبيض خيارا مثاليا للمرأة التي تبحث عن الراحة والأناقة.

كما إنه يتميز بسهولة تنسيقه، حيث يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز مع قميص أو توب، كما فعلت عبير صبري.

وظهرت عبير بـ بلوزة باللون الأوف وايت ونسقت معها بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.

واعتمدت عبير قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت عبير أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وكوليه وأسورة.

ونسقت عبير مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج.

عبير صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة