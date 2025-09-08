عبير صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يعد اللون الأبيض خيارا مثاليا للمرأة التي تبحث عن الراحة والأناقة.

كما إنه يتميز بسهولة تنسيقه، حيث يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز مع قميص أو توب، كما فعلت عبير صبري.

وظهرت عبير بـ بلوزة باللون الأوف وايت ونسقت معها بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.

واعتمدت عبير قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت عبير أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وكوليه وأسورة.

ونسقت عبير مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج.