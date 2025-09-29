وئام مجدي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

أطلت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يمنح الجاكيت الجلد الأسود المرأة لمسة من الجاذبية والأناقة، كما إنه يمكن تنسيقه مع الأحذية والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة وئام مجدي.

وتألقت وئام بـ كروب توب باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها جاكيت بنفس اللون وبنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت وئام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر فادي محسن.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ونسقت سيرين مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.