خطفت الأنظار بـ الأبيض.. ملكة جمال لبنان بإطلالة ساحرة

أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

تألقت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "ندى" مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، وتميز بأنه مزين بنقوشات مميزة باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، وخاتم.

دائما ما تلفت ندى كوسا أنظار متابعيها بإطلالاتها المتنوعة والجذابة التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين التصميمات اللامعة والجريئة.