نور النبوي بإطلالة كاجوال أنيقة تجمع بين البساطة والعصرية



شارك الفنان نور النبوي متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة.



ظهر فيها بإطلالة عصرية أنيقة، حيث اختار شميز من الجينس باللون الأزرق نسقه مع بنطلون كبردين باللون الرمادي، ليجمع بين الكاجوال والكلاسيك في لوك بسيط وملفت في الوقت نفسه، عكس فيه ذوقه الشبابي وإطلالته المتجددة.



أما سر اختيار اللوك

إطلالة نور جاءت لتعكس روح الشباب والعملية، فاختيار الشميز الجينس الأزرق يمنحه طابعًا عصريًا مناسبًا للإطلالات اليومية، بينما أضاف البنطلون الكبردين الرمادي لمسة من الكلاسيكية الهادئة، ليوازن بين الراحة والأناقة في نفس الوقت.