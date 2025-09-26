جذابة وأنيقة.. أجمل إطلالات باينكا أنيشتا زوجة اللاعب أنجيلو

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت بيانكا أنيشتا، زوجة لاعب النصر أنجيلو جابرييل، الأنظار بجمالها وتألقها في مباراة فريقي النصر والرياض.

ظهرت "بيانكا" في المباراة مرتدية قميص باللون الأصفر، ونسقت معه بنطلون جينز أسود، واعتمدت مكياجا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأحمر.

وتُعرف دائما بحرصها على مشاركة أحدث إطلالاتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز إطلالاتها التي خطفت بها الأنظار.

فستان زفاف أبيض

تألقت مرتدية فستان زفاف طويل باللون الأبيض بقصة الكب، ومصنوعا من خامة الدانتيل وبقصة ضيقة على الجسم، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

توب وجاكيت من الفرو

بينما ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت جاكيت طويل من خامة الفرو باللون الأسود، ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

فستان أسود

خطفت الأنظار بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الأوف شولدر"، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج بدرجات الألوان النيود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

توب وبنطلون

ارتدت "باينكا" توب بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون باللون البني بنقوشات متعددة، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.

فستان رصاصي

وأطلت بفستان أنيق باللون الرصاصي بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياج الألوان الترابية وركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الوردي.