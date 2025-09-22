إعلان

إطلالة ساحرة لـ ملك زاهر.. ما سر اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

01:43 م 22/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (4)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (5)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (2)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (1)_1
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (1)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (7)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ملك زاهر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ملك سوت مكونة من قطعتين توب بصيحة الكم الواحد وبنطلون باللون النبيتي، من تصميم مصممة الأزياء فرح بربري.

واعتمدت ملك مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "ميرنا جرجس".

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

واختارت ملك أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر إبرام جرجس.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

الفنانة ملك زاهر إطلالة جذابة سر اللوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة