إعلان

بـ"الساري الهندي".. إطلالة ساحرة لـ هدى المفتي- ما سر اللوك؟

07:00 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة مميزة خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هدى مرتدية "ساري هندي" باللون الأبيض مزينة بنقوشات ذهبية.

واعتمدت مكياج هادئ بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، عدة أساور، وحلق.

وفقا لموقع "Revlon India"، وضع مكياج بدرجات النيود يمنح إطلالة طبيعية وأنيقة تعزز من جمال البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيقه مع مختلف ألوان الملابس والإكسسوارات، ويمنح شعورًا بالراحة والثقة بالنفس.

هدى المفتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة