بـ"الساري الهندي".. إطلالة ساحرة لـ هدى المفتي- ما سر اللوك؟

تألقت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة مميزة خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هدى مرتدية "ساري هندي" باللون الأبيض مزينة بنقوشات ذهبية.

واعتمدت مكياج هادئ بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، عدة أساور، وحلق.

وفقا لموقع "Revlon India"، وضع مكياج بدرجات النيود يمنح إطلالة طبيعية وأنيقة تعزز من جمال البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيقه مع مختلف ألوان الملابس والإكسسوارات، ويمنح شعورًا بالراحة والثقة بالنفس.