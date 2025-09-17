الأبيض يليق بها.. مهيرة عبد العزيز بفستان أنيق

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الممثلة الإماراتية مهيرة عبد العزيز، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مهيرة مرتدية فستان طويل ضيق باللون الأبيض، وتميز بأنه بصيحة "الشراشيب" من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى، ساعة يد.

الفستان الأبيض يتميز بمرونته في التنسيق مع مختلف الإكسسوارات، مما يجعله خيارا عمليا وأنيقا، كما أنه يمنح البشرة نضارة وإشراقة دون الحاجة إلى وضع مكياج مبالغ، وفقا لموقع "Make Your Image".