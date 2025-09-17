"فستان منقوش".. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيدي مرتدية فستان قصير فوق الركبة مزيج من اللونين الأبيض والأزرق، مزينا بنقوشات مميزة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

ارتداء فستان مزين بالنقوشات يضيف لمسة أنيقة إلى الإطلالة، ويبرز الفستان بشكل مميز، بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التفاصيل في إخفاء بعض العيوب البسيطة في التصميم أو القماش، ما يجعل الإطلالة أكثر تناسقا وجمالا، وفقا لموقع "CottonBee".