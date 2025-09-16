إعلان

جيسيكا حسام الدين بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

02:32 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    جيسيكا حسام الدين (3)
    جيسيكا حسام الدين (4)
    جيسيكا حسام الدين (1)_1
    جيسيكا حسام الدين (2)
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة جيسيكا حسام الدين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون الأسود يمنح البشرة إشراقة طبيعية ومظهرا عصريا وأنيقا وجذابا، ويمكن ارتداؤه في السهرات والحفلات والمناسبات الرسمية.

وتألقت جيسيكا بفستان طويل "كت" باللون الأسود أبرز قوامها ورشاقتها بشكل غير مبالغ فيه.

واختارت جيسيكا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جيسيكا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

جيسيكا حسام الدين إنستجرام اللون الأسود
