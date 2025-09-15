إعلان

بتول الحداد بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها هذا اللون؟

09:26 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الفنانة بتول الحداد

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة بتول الحداد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "belgae"، يعد اللون البني خيارا مثاليا يمنح مرتديه مظهرا جذاب وساحر، كما إنه لون متعدد الاستخدامات يناسب مختلف المناسبات سواء النهارية أو المسائية.

وأطلت بتول بفستان جريء طويل باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، أبرز قوامها ورشاقتها.

واختارت بتول أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بتول مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من عدة أساور وخاتم وحلق.

بتول الحداد بإطلالة جذابة الفنانة بتول الحداد بتول الحداد على إنستجرام إطلالة بتول حداد
