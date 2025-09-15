إعلان

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

05:26 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة يارا السكري
  • عرض 3 صورة
    الفنانة يارا السكري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "paramatex"، يمنح اللون النبيتي المرأة جمال وجاذبية ولمسة من الرقي والتميز، كما إنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات.

وظهرت يارا ببلوفر باللون النبيتي ونسقت معه بنطلون وتوب باللون الرصاصي وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

واختارت يارا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

الفنانة يارا السكري يارا السكري على إنستجرام إطلالة يارا السكري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم