يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "paramatex"، يمنح اللون النبيتي المرأة جمال وجاذبية ولمسة من الرقي والتميز، كما إنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات.

وظهرت يارا ببلوفر باللون النبيتي ونسقت معه بنطلون وتوب باللون الرصاصي وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

واختارت يارا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.