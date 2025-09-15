إعلان

مكياج ناعم وفستان أنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالتها

01:58 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "designmantic"، يمنح اللون الوردي المرأة مزيج من الأنوثة والرقة والتفاؤل والأمل ويعطي شعورا بالراحة والأمان.

كما إنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارت العصرية والمناسبة لكافة المناسبات.

وظهرت منة بجمبسوت "كت" باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

واختارت منة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست مريم عبد العزيز.

منة فضالي إنستجرام مكياج ناعم
