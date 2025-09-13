إطلالات نارية.. 5 نجمات أشعلن صيف 2025 بـ20 صورة جريئة

كتبت- شيماء مرسي

خطف عدد من نجمات الفن الأضواء خلال صيف 2025 بأحدث صيحات الموضة، ليصبحن محور اهتمام الكثيرين بإطلالاتهن الجذابة وأحيانا الجريئة.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات اللاتي أشعلن صيف 2025 بإطلالاتهن، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت جريء باللون الأسود اللامع مزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان طويل "كت" باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

مايا دياب

تألقت الفنانة مايا دياب بفستان طويل جريء وشفاف "كت" باللون الأسود ومزينا بالتطريزات بالكامل باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

نسرين طافش

ارتدت نسرين كروب توب باللون الأبيض مكون من قطعتين توب وجيب قصير، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الوردي وحقيبة باللون البينك، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

هدى الأتربي

تألقت الفنانة هدى الأتربي بفستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.