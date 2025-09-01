"جاذبية اللون الأخضر".. 7 صور لإطلالة إلهام شاهين في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لموقع "glamour"، اللون الأخضر يضفي على مظهر المرأة لمسة من الأناقة والجاذبية، ويمنحها شعورا بالانتعاش.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيق هذا اللون مع الإكسسوارات والأحذية، كما فعلت إلهام نسقته مع حذاء باللون الفضي.

وارتدت إلهام سوت باللون الأخضر وبرسومات باللون الأصفر والأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وحقيبة يد باللون الأخضر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إلهام أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل أنيق يناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وأسورة.