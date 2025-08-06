إعلان

مكياج النيود.. هل نجحت جومانا مراد في اختيار إطلالتها على الشاطئ؟

09:30 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الفنانة جومانا مراد بإطلالة جريئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جريئة وملفتة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ارتدت جومانا فستاتا طويلا متعدد الألوان، مزينا بالورود باللون الأحمر.

كما يتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة وشفاف، وفتحة صدر على شكل حرف "v".

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع التركيز على رسمة عيونها بالكحل.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

وفقا لموقع "ipsy"، يعد مكياج النيود خيارا مثاليا لإطلالة الشاطيء، فهو يمنح البشرة مظهرا طبيعيا وبسيطا مناسب للأجواء الحارة.

كما يناسب مكياج درجات النيود، جميع أنواع البشرة، ويبرز ملامح الوجه دون الحاجة إلى وضع طبقات كثيفة.

وساعد اختيار جومانا درجات النيود على جعلها تبدو ببشرة مشرقة، وإبراز ملامح وجهها دون مبالغة.

الفنانة جومانا مراد جومانا مراد على إنستجرام جومانا مراد بفستان شفاف إطلالة جومانا مراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان