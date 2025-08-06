مكياج النيود.. هل نجحت جومانا مراد في اختيار إطلالتها على الشاطئ؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جريئة وملفتة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ارتدت جومانا فستاتا طويلا متعدد الألوان، مزينا بالورود باللون الأحمر.

كما يتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة وشفاف، وفتحة صدر على شكل حرف "v".

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع التركيز على رسمة عيونها بالكحل.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

وفقا لموقع "ipsy"، يعد مكياج النيود خيارا مثاليا لإطلالة الشاطيء، فهو يمنح البشرة مظهرا طبيعيا وبسيطا مناسب للأجواء الحارة.

كما يناسب مكياج درجات النيود، جميع أنواع البشرة، ويبرز ملامح الوجه دون الحاجة إلى وضع طبقات كثيفة.

وساعد اختيار جومانا درجات النيود على جعلها تبدو ببشرة مشرقة، وإبراز ملامح وجهها دون مبالغة.