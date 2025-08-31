ملكة جمال الكون.. 25 صورة لـ مانيكا تخطف الأنظار بجمالها

كتبت- أسماء مرسي:

في حفل رائع أُقيم في مدينة جايبور بولاية راجستان، تُوجت مانيكا فيشواكارما بلقب "ملكة جمال الكون الهند 2025".

وستُمثل مانيكا الهند في مسابقة ملكة جمال الكون الرابعة والسبعين التي ستُقام في تايلاند الشهر المقبل.

أما بالنسبة للمشاركين الآخرين، حصلت تانيا شارما من أوتار براديش على المركز الأول كوصيفة أولى، بينما نالت ميهاك دينغرا من هاريانا المركز الثاني كوصيفة ثانية، وحلت أميشي كوشيك في المركز الثالث كوصيفة ثالثة، وفقا لموقع "hindustantimes".

إطلالة جريئة في الحفل

في الحفل، تألقت مانيكا بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود طويلا مزينا بتطريزات لامعة، مع فتحة ساق جريئة وكشفت عن منطقة البطن، كما اعتمدت مكياجا بألوان النيود، واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

من هي مانيكا فيشواكارما؟

- مانيكا، طالبة في السنة النهائية في كلية العلوم السياسية والاقتصاد.

- تعيش حاليا في دلهي، الهند.

- أيضا مدربة رقص كلاسيكي ومبدعة في مجال الرسم.

- كُرمت من قبل أكاديمية لاليت كالا ومدرسة JJ للفنون.

- بالإضافة إلى، اهتماماتها الأكاديمية والفنية، تهتم بقضايا حقوق الإنسان.

- مؤسسة منصة "نيورونوفا"، تهتم بحالات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كقدرات فكرية فريدة بدلا من تصنيفها كاضطرابات.

- توجت بلقب ملكة جمال الكون الهند 2024 في راجستان.

- ثم فازت بلقب ملكة جمال الكون الهند 2025.

- أبهرت لجنة التحكيم في فقرة الأسئلة والأجوبة خلال نهائيات المسابقة بذكائها وجمالها.

- تحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- يتابعها 52.7 ألف شخص على حسابها الرسمي في "إنستجرام".