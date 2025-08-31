إعلان

ملكة جمال الكون.. 25 صورة لـ مانيكا تخطف الأنظار بجمالها

07:00 م الأحد 31 أغسطس 2025
    مانيكا فيشواكارما_16
    من هي مانيكا فيشواكارما ؟_19
    ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مانيكا مكياجا قويا، حيث ركزت على إبراز عينيها_20
    ملكة جمال الكون 2025.. 20 صورة ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما_18
    مانيكا فيشواكارما بفستان أسود_14
    مانيكا فيشواكارما_15
    مانيكا تتألق بفستان أسود_12
    مانيكا بفستان أحمر ناري_13
    إطلالة جريئة لـ مانيكا فيشواكارما_3
    ملكة جمال الكون 2025.. 20 صورة ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما_18
    20 صورة ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما_1
    أطلت مانيكا بفستان جريء باللون الأسود شفاف وبدون بطانة بقصة الكب_4
    صور ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما_8
    فازت مانيكا فيشواكارما بلقب ملكة جمال الكون الهند 2025_11
    20 صورة ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما_1
    ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مانيكا مكياجا قويا، حيث ركزت على إبراز عينيها_20
    مانيكا تتألق بفستان أسود_12
    مانيكا بفستان أحمر ناري_13
    إطلالة جريئة لـ مانيكا فيشواكارما_3
    مانيكا فيشواكارما_15
    مانيكا فيشواكارما_16
    معلومات عن مانيكا فيشواكارما_17
    مانيكا فيشواكارما بفستان أسود_14
    من هي مانيكا فيشواكارما ؟_19
كتبت- أسماء مرسي:

في حفل رائع أُقيم في مدينة جايبور بولاية راجستان، تُوجت مانيكا فيشواكارما بلقب "ملكة جمال الكون الهند 2025".

وستُمثل مانيكا الهند في مسابقة ملكة جمال الكون الرابعة والسبعين التي ستُقام في تايلاند الشهر المقبل.

أما بالنسبة للمشاركين الآخرين، حصلت تانيا شارما من أوتار براديش على المركز الأول كوصيفة أولى، بينما نالت ميهاك دينغرا من هاريانا المركز الثاني كوصيفة ثانية، وحلت أميشي كوشيك في المركز الثالث كوصيفة ثالثة، وفقا لموقع "hindustantimes".

إطلالة جريئة في الحفل

في الحفل، تألقت مانيكا بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود طويلا مزينا بتطريزات لامعة، مع فتحة ساق جريئة وكشفت عن منطقة البطن، كما اعتمدت مكياجا بألوان النيود، واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

من هي مانيكا فيشواكارما؟

- مانيكا، طالبة في السنة النهائية في كلية العلوم السياسية والاقتصاد.

- تعيش حاليا في دلهي، الهند.

- أيضا مدربة رقص كلاسيكي ومبدعة في مجال الرسم.

- كُرمت من قبل أكاديمية لاليت كالا ومدرسة JJ للفنون.

- بالإضافة إلى، اهتماماتها الأكاديمية والفنية، تهتم بقضايا حقوق الإنسان.

- مؤسسة منصة "نيورونوفا"، تهتم بحالات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كقدرات فكرية فريدة بدلا من تصنيفها كاضطرابات.

- توجت بلقب ملكة جمال الكون الهند 2024 في راجستان.

- ثم فازت بلقب ملكة جمال الكون الهند 2025.

- أبهرت لجنة التحكيم في فقرة الأسئلة والأجوبة خلال نهائيات المسابقة بذكائها وجمالها.

- تحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

- يتابعها 52.7 ألف شخص على حسابها الرسمي في "إنستجرام".

مانيكا فيشواكارما مانيكا ملكة جمال الهند اطلالات مانيكا
