جريئة ومكشوفة.. 25 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة

تألقت العديد من نجمات الفن على حسابهن الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالات جريئة.

وخطفت العديد من الفنانات الأنظار بعد ظهورها بفساتين بفتحة ساق جريئة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة.

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان جريء باللون الأبيض كت وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

إليسا

ظهرت إليسا بفستان باللون البستاج بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان جيد ومناسب لها جدا".

وأضاف حنا: "كما أن تصفيفة الشعر والمكياج والحذاء موفقين مع لون الفستان، وأعطى الإطلالة 8.5/10".

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأسود والأخضر الداكن، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة من تصميم دار Roberto Cavalli، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نسرين طافش

ارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان جريء باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم بفستان طويل باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات مكونة من حلق وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مايا دياب

وأطلت مايا بفستان جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا يبرز ملامح وجهها، واختارت مايا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

