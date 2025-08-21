دينا الشربيني تخطف الأنظار بفستان أبيض أنيق.. تعرف على سعره

كتبت- نرمين ضيف الله:

نشرت الفنانة دينا الشربيني مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وارتدت فستان أبيض ناصع، بقصة أوف شولدر (Off-Shoulder) بسيطة وناعمة، يبرز الكتف والرقبة بشكل أنثوي رقيق.

واختارت عقدًا ضخمًا مميزًا يجمع بين الذهبي والأحجار اللامعة، ما أضاف فخامة قوية للفستان البسيط.

نسّقته مع الإطلالة حلقات ذهبية كبيرة متناسقة.

واختارت مكياج برونزي دافئ، مع هايلايتر يضيء البشرة ويعزز من جمال الملامح، ووضعت أحمر شفاه بلون نيود طبيعي.

واختارت شعر مفرود للخلف بلمسة ناعمة.

يبدو أن الفستان من العلامة التجارية lc Waikiki.

لم تفصح عن العلامة التجارية ولكن بالبحث توصل موقع "مصراوي" إلى التصميم، ويبلغ سعر الفستان ٢٢٫٦٦ دولار أمريكي، أي ما يعادل بالمصري 1,099.00 EGP.

سر ارتداء الأبيض وفق صحف عالمية مثل فوج:

الأبيض غالبًا ما يُختار في المناسبات الكبرى.

يرمز إلى النقاء، الأناقة، والبساطة الراقية.

لون يبرز جمال البشرة البرونزية.

يُظهر الإكسسوارات الذهبية بشكل أقوى.

ارتداء الأبيض أيضًا يُعطي حضورًا هادئًا لكن في الوقت نفسه لافت.