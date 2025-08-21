بإطلالة كاجول.. نادية الجندي تخطف الأنظار- ما سر ارتداء اللوك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة نادية الجندي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وارتدت (crop top) قصير مطبوع برسومات فاكهة ملونة وحيوية من دار Dolce & Gabbana الإيطالية.

وتواصل موقع مصراوي لصفحة Dolce & Gabbana الإيطالية لمعرفة سعر "الكروب توب" يبدو أن الكمية نفذت، ولكن هناك "كروب شييه مليء بالفواكه نفي اللوك، ويصل سعره إلى 21.828.00 جنيه مصري.

الكروب توب يعكس روح الصيف المتوسطية التي تشتهر بها العلامة.

نسّقته مع تنورة أو شورت أبيض بخصر مرتفع مميز بحزام عريض يحمل شعار الدار نفسه.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية عاكسة باللون الأخضر تضيف لمسة رياضية عصرية.

وقبعة بيضاء (كاب) بطابع كاجوال تمنحها روح شبابية، وتتماشى مع الإطلالات الفاخرة.

سوار ذهبي عريض يوازن الطابع الكاجوال بلمسة أنثوية أنيقة.

سر ارتداء الإطلالة وفق مواقع عالمية:

الفخامة مع الكاجوال.

الروح المرحة.

علامة Dolce & Gabbana تعكس هوية فاخرة.

استخدام طبعات الفاكهة الملونة يذكّر بثقافة البحر المتوسط وأجواء إيطاليا وصقلية.

تدل الإطلالة على روح الشباب.