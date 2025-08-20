هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالتها.. ما سر ارتدائها اللون الذهبي؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ارتدت هنا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي، تميز بأنه بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وفقا لموقع "coveti"، الفستان الذهبي خيارا رائعا للتألق، فهو يساعدك على خطف الأنظار سواء في المناسبات الرسمية أو غيرها.

كما أن اللون الذهبي يمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والثقة بالنفس والتألق.

ويعرف أيضا بأنه لون كلاسيكي يتماشي مع صيحات الموضة والأزياء، واختيار فستان بهذا اللون يمنحك دائما إطلالة أنيقة وراقية.