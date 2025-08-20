إعلان

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالتها.. ما سر ارتدائها اللون الذهبي؟

09:52 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    الفنانة هنا الزاهد
    الفنانة هنا الزاهد
    الفنانة هنا الزاهد
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ارتدت هنا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي، تميز بأنه بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وفقا لموقع "coveti"، الفستان الذهبي خيارا رائعا للتألق، فهو يساعدك على خطف الأنظار سواء في المناسبات الرسمية أو غيرها.

كما أن اللون الذهبي يمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والثقة بالنفس والتألق.

ويعرف أيضا بأنه لون كلاسيكي يتماشي مع صيحات الموضة والأزياء، واختيار فستان بهذا اللون يمنحك دائما إطلالة أنيقة وراقية.

