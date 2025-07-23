كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث صورها على "إنستجرام" بإطلالة ساحرة وأنيقة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري الذي أبرز جمالها وجاذبيتها.

تصميم الفستان والإكسسوارات

تميز الفستان بتصميم بسيط وراقٍ أبرز قوامها، مع ياقة عالية وأكمام طويلة أضفت لمسة من الأناقة.

أكملت نسرين إطلالتها بـكلاتش باللون الذهبي، ليضيف لمسة فخامة وتألق تتماشى مع اللون الجريء للفستان.

المكياج وتصفيفة الشعر

اعتمدت مكياجا أبرز ملامح وجهها بوضوح، مع التركيز بشكل خاص على العيون، أما شعرها الطويل والمموج، فصففته على أحد الجانبين، ما أضاف نعومة وأنوثة بارزة للإطلالة ككل.

تفاصيل الإطلالة

لتحقيق هذه الإطلالة، تعاونت نسرين مع فريق من المتخصصين:

الفستان: من تصميم "دار مونماينز للأزياء"، وهي علامة تجارية فاخرة للأزياء مقرها دبي، تشتهر بتصاميمها البسيطة والمميزة.

الإستايلست: توقيع المصمم زياد الصالح.

تصفيف الشعر: منسقة الشعر منى العياشي.

المكياج: خبيرة التجميل آلاء الزاير.

ما دلالة ارتداء اللون الأحمر؟

اختيار نسرين طافش لفستان باللون الأحمر خيار جمالي، يعكس وعيًا بتأثير الألوان على الإطلالة والحضور، فاللون الأحمر يُعد رمزًا للثقة، الجاذبية، والجرأة، وهو ما بدا جليًا في إطلالتها اللافتة.

ووفقًا لموقع happyprom، فإن ارتداء اللون الأحمر يمنح المرأة شعورًا بالقوة ويعزز من تألقها، كما ينعكس إيجابًا على لغة جسدها وحضورها العام، وما تحقق بوضوح في إطلالة نسرين التي جمعت بين الفخامة والأنوثة، خاصة مع تنسيق الفستان الجريء بإكسسوارات ذهبية أنيقة، ما أضفى توازنًا بين الجاذبية والرقي.