فستان جريء وظاهر عيوب جسمها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إليسا بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت إليسا فستان طويل باللون الذهبي اللامع بصيحة الكم الواحد تميز الفستان بفتحة ساق جريئة وكسرات درابيه على الصدر والجزء العلوي من الفستان.

ما يميز الإطلالة أيضا هو القفازات الطويلة التي ترتديها إليسا بنفس لون وخامة الفستان، مما يعطي الإطلالة لمسة من الأناقة والفخامة.

المكياج

من الناحية الجمالية اعتمدت إليسا مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

الشعر والحذاء

نسقت إليسا مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وعلق ناقد الموضة هايك شاهين على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا:" في الفترة الأخير إليسا ظهرت بأكثر من إطلالة غير موفقة".

وتابع: "تصميم الفستان مع الإكسسوارت غير مناسب لـ إليسا، كمان أن التصميم بشكل عام قديم".

وأشار هايك: "الفستان برز منطقة البطن، واللافت في هذه الإطلالة هو التناسق بين المكياج وتسريحة الشعر".