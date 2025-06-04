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درة تتألق بالأحمر.. أناقة وجاذبية في أحدث إطلالة

11:07 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" صورا لإطلالة ساحرة أبرزت أناقتها وجمالها.

فستان أحمر بتصميم كلاسيكي ساحر

تألقت درة بفستان أحمر طويل وأنيق، جاء بتصميم كلاسيكي مميز، تميز الفستان بأكمام طويلة وقصة مستقيمة أو ضيقة أبرزت قوامها بشكل متناسق وجذاب.

كما تضمن الفستان فتحة عنق مربعة ومجموعة من الأزرار الأمامية التي امتدت على طول الفستان.

لمسات جمالية تُكمل الإطلالة

أكملت إطلالتها الساحرة بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، واختارت أحمر الشفاه بدرجات النيود الهادئة، مع التركيز على إبراز جمال عينيها بمكياج جذاب.

لماذا كان الأحمر خيارا مثاليا؟

اللون الأحمر الداكن خيارا ممتازا يمنح الإطلالة فخامة وجاذبية لا مثيل لها، إنه لون قوي ومميز يلفت الأنظار ويمنح شعورًا بالثقة بالنفس، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفستان ذو القصة المستقيمة والأكمام الطويلة والعنق المربع يضفي مظهرا كلاسيكيا أنيقا مناسبا تماما لقوام درة، وفقا لموقع "businessinside".

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