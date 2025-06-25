جومانا مراد بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت تصميم فستان البليزر؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة لافتة وجريئة، حيث اختارت فستانا قصيرا بتصميم "بليزر" باللون الرصاصي المخطط بخطوط رفيعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل التصميم والإكسسوارات

تميز الفستان بقصته الواسعة من الأعلى والأكمام الطويلة المنفوشة، كما جاء بياقة عريضة على شكل حرف V، ما أبرز منطقة الرقبة بشكل أنيق.

لإبراز الجسم وتحديد الخصر، نسقت جومانا مع الفستان حزاما عريضا باللون الأسود.

لمسات المكياج والشعر

أكملت إطلالتها بلمسات جمالية قوية، حيث اعتمدت مكياجا جريئا ركز على أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، أما تسريحة الشعر، اختارت تركه منسدلا على الجانبين.

لإكمال أناقة إطلالتها، نسقت حذاء بكعب عال باللون الأسود، ونظارة شمسية وقبعة باللون الكحلي الداكن.

فستان البليزر.. قطعة أساسية متعددة الاستخدامات

وفقا لموقع "hindustantimes"، فستان البليزر قطعة أساسية ومتعدد الاستخدامات في خزانة الملابس النسائية، يتميز بقدرته على التكيف مع مختلف المناسبات والإطلالات، كما يمكن ارتداؤها بعدة طرق كفستان منفرد لمظهر أنيق وجريء، تماما كما فعلت الفنانة جومانا مراد.

لخيارات أكثر عملية وعصرية، يمكن تنسيقه مع بنطلون جينز أو جوارب طويلة شفافة، ولتحديد القوام، يمكنك إضافة حزام لتحديد الخصر أو ترك الفستان فضفاضا.