صبا مبارك بفستان قصير وجريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

فستان قصير جريء

اختارت صبا فستانا قصيرا بقصة الكب يبرز قوامها ورشاقتها، ويضفي عليها مظهرا أنثويا وجذابا.

شعر كيرلي منسدل ومكياج ناعم

أكملت صبا إطلالتها الجريئة بتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ولإبراز جمال ملامحها، اعتمدت مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

الشعر الكيرلي

وفقا لموقع "instyle"، الشعر الكيرلي يعطي مظهرا خاصا ومختلفا، وبالرغم من اعتقاد البعض أنه صعب التسريح، إلا أنه يمكن تصفيفه بعدة طرق جذابة ومبتكرة، سواء بتركه منسدلا أو بتسريحات مختلفة تبرز تموجاته.