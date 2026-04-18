تألقت الفنانة يارا السكري، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الجامبسوت الذي ارتدته يارا السكري؟

ظهرت يارا بإطلالة أنيقة مرتدية جامبسوت باللون الأسود، جاء بتصميم يجمع بين البساطة والفخامة.

كما تميز الجامبسوت بقصة ضيقة تبرز تفاصيل الجسم، مع ياقة عالية أضفت لمسة راقية على الإطلالة، ما منحها حضورا لافتا.

وتناسب التصميم بشكل مثالي مع قوام يارا، إذ أبرز أناقتها بشكل أنثوي مميز، وكان من توقيع العلامة التجارية التركية "Nocturne".

كيف كان مكياج يارا السكري؟

اعتمدت يارا مكياجا ناعما أبرز ملامحها بأسلوب هادئ وطبيعي، حيث اختارت أحمر شفاه بدرجات النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل ضحى مختار.

كما جاء مكياجها مناسبا مع إطلالتها العامة، ما أضفى على مظهرها لمسة أنثوية بسيطة وأنيقة.

ما تفاصيل تصفيفة الشعر؟

وأكملت مظهرها بتصفيفة شعر منسدلة على الكتفين بشكل انسيابي، من تنفيذ مصفف الشعر أحمد منير.

كيف نسقت الإكسسوارات والحذاء مع اللوك؟

نسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُنيت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وساعة يد، وخاتم.