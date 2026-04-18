لوك جريء.. ملكة جمال تايلاند 2026 بإطلالة ملفتة

كتب : أسماء مرسي

03:03 م 18/04/2026
    اختارت باثاما جيتسوات تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى
    باثاما جيتسوات
    باثاما جيتسوات بفستان جريء

أطلت ملكة جمال تايلاند 2026، باثاما جيتسوات، بلوك جريء ولافت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الفستان الذي ارتدته ملكة جمال تايلاند 2026؟

ظهرت باثاما بإطلالة لافتة مرتدية فستانا طويلا بتصميم "الهاف ستومك"، جاء باللون الأحمر الناري الذي منحها حضورا قويا وجاذبية واضحة.

وتميز الفستان بتطريزات ذهبية، ما أضاف لمسة فخامة وأناقة وظهرت بلوك ملكي جذاب.

كيف كان المكياج وتصفيفة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها بأسلوب هادئ، حيث اختارت أحمر شفاه بدرجات النيود التي أضفت لمسة طبيعية وأنيقة على إطلالتها.

كما أكملت مظهرها بتصفيفة شعر مرفوعة إلى الأعلى، ما منحها حضورا راقيا وأبرز تفاصيل وجهها بشكل ناعم.

ما تفاصيل المجوهرات في الإطلالة؟

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة أساور، وقلادة.

ما الذي يميز أسلوبها في الإطلالات؟

تخطف ملكة جمال تايلاند 2026 الأنظار بحضور يجمع بين الأناقة والرقي، حيث تتنوع إطلالتها بين الفساتين الطويلة الانسيابية ذات الطابع الفاخر، إلى التصاميم القصيرة الجريئة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال البسيطة.

