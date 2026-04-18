تألقت المطربة صابرين النجيلي، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تصميم فستان صابرين الأخضر؟

ارتدت صابرين فستانا طويلا باللون الأخضر بتصميم "أوف شولدر" أنيق، وزُين بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة فاخرة.

كما جاء الفستان واسعا من الأسفل مع تصميم مُحدد عند منطقة الخصر، ما أبرز قوامها بشكل جذاب ومتناسق.

كيف أبرز المكياج وتسريحة الشعر ملامحها؟

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ما أبرز ملامح وجهها.

ما المجوهرات التي أكملت إطلالة صابرين؟

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وقلادة.

كيف يمنح اللون الأخضر مرتديه شعورا بالأناقة؟

وفقا لموقع "bijondo"، ارتداء اللون الأخضر في عالم الأزياء يمنح مظهرا هادئا وجذابا، فهو لون مرتبط بالطبيعة ويعكس الشعور بالراحة.

ويُضيف اللون الأخضر أيضا انطباعا بالثقة بالنفس، ويُبرز شخصية مرتديه بشكل مميز وغير تقليدي، لذلك أصبح من الألوان الرائجة في عالم الموضة، خاصة في الفساتين التي تجمع بين الأناقة والتميز.