أطلت الفنانة إيمان العاصي، بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت إيمان العاصي في إطلالتها؟

ارتدت إيمان فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم أنيق يبرز ملامح القوام، حيث تميز بقصة ضيقة تلتصق بالجسم وتُظهر تفاصيله بشكل متناسق.

ما أبرز تفاصيل فستانها الأسود؟

كما جاء الفستان مكشوفا عند منطقة الصدر، مع جزء سفلي شفاف أضفى عليه لمسة جريئة، ما منحه طابعا لافتا يجمع بين الأناقة والجرأة معا.

كيف جاء مكياج وتسريحة إيمان العاصي؟

اعتمدت إيمان مكياجا ترابيا هادئا أبرز ملامح وجهها، مع تركيز واضح على تحديد العينين بشكل لافت أضفى جاذبية على اللوك.

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين بطريقة انسيابية طبيعية، ما منح إطلالتها طابعا ناعما ومناسبا مع أسلوب المكياج الذي اعتمدته.

ما مميزات ارتداء الفستان الأسود؟

وفقا لموقع "hewko"، ارتداء الفستان الأسود خيارا كلاسيكيا يمنح إطلالة أنيقة وراقية في مختلف المناسبات، إذ يتميز بقدرته على إبراز جمال القوام وإضفاء لمسة من الجاذبية على اللوك، كما يُعتبر من الألوان الأساسية في خزانة أي امرأة.

كيف يبرز الفستان الأسود جمال البشرة؟

يساعد على إبراز نضارة البشرة وتوحيد مظهرها، كما يمنح شعورا بالثقة ويضفي لمسة من الأناقة الهادئة التي تناسب مختلف ألوان البشرة.