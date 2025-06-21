جمالها لافت وجذاب.. ريا أبي راشد بفستان ساحر في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأضواء مؤخرا بإطلالة ساحرة، حيث تألقت بفستان أسود طويل بتصميم الأوف شولدر، مزينا بنقوش بارزة أو تطريزات دقيقة.



المجوهرات والمكياج

أكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة مكونة من قلادة، وأقراط وخاتم.



أما تصفيفة الشعر، جاءت مموجة وناعمة تنسدل على الأكتاف بشكل عفوي وجذاب، بينما ركز المكياج على إبراز ملامح الوجه الطبيعية بأسلوب هادئ وراقي.

سحر الأوف شولدر:

هذا التصميم يضفي على أي إطلالة مظهرا ناعما، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات التي تتطلب لمسة من الرقة والجمال.

بالاضافة إلى، تتميز فساتين الأوف شولدر بتنوعها الكبير في التصاميم والأقمشة، وفقا لموقع "GOElia".