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6 صور لـ ندى كوسا بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها

10:35 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
  • عرض 6 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
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كتبت- شيماء مرسي

شاركت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

وأطلت ندى ببدلة باللون البيج مطرزة بتطريزات جذابة زادت الإطلالة جاذبية وأناقة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا على إنستجرام ندى كوسا بإطلالة محتشمة ندى كوسا
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