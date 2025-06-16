جريئة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

تألقت سيرين بإطلالة جريئة وعصرية تجمع بين القوة والأنوثة، حيث ارتدت كورسيه أسود اللون بتصميم ضيق ومحدد للجسم، مما يبرز منطقة الخصر ويضفي لمسة من الأناقة والجاذبي

كما أن الجزء السفلي من الإطلالة عبارة عن تنورة واسعة وطويلة باللون البرتقالي الزاهي، وهذا خلق تباين لوني مميز مع الكورسيه الأسود وأضاف على الإطلالة لمسة من الحيوية والدفء.

لمسات مكياج تعزز الجاذبية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين مكياجا قويا خاصة في منطقة العينين والشفاه، مما يعزز ملامح وجهها.

وأيضا تسريحة الشعر الضفيرة أبرز وجهها وكتفيها.

ونسقت مع إطلالتها اسورة عريضة باللون الذهبي، مما يضيف لمسة أنيقة ومتناسقة مع الإطلالة.

دفء البرتقالي وجرأة الأسود

يعتبر الأسود مع البرتقالي رمزا للأناقة والفخامة والرقي، كما يمنح المرأة مظهرا كلاسيكيا وعصريا، ويمكن ارتدائه في الخروجات الرسمية والسهرات والأزياء الراقية، وفقا لموقع "makeyourimage".