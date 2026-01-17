إعلان

فستان بقصة الكب.. غادة عبد الرازق بلوك جريء في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

11:23 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    غادة عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت غادة بفستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه من خامة المخمل من الأعلى، وبقصة الكب، وبتصميم منفوش من الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة.

غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق حفل Joy Awards 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
أخبار مصر

سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي