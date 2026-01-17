فستان بقصة الكب.. غادة عبد الرازق بلوك جريء في حفل Joy Awards
كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.
أطلت غادة بفستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه من خامة المخمل من الأعلى، وبقصة الكب، وبتصميم منفوش من الأسفل.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.
وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة.