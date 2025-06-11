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جمالها رهيب.. البلوجر شيرين بيوتي بإطلالة مبهرة في حفل الحناء

10:00 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
  • عرض 7 صورة
    البلوجر السورية شيرين بيوتي
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت البلوجر السورية شيرين بيوتي في حفل حنائها بإطلالة ساحرة ومبهرة خطفت الأنظار.

اختارت شيرين بيوتي فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بتطريزات لامعة.

كما نسقت معه حزاما ذهبيا مميزا، أبرز منطقة الخصر بشكل أنيق.

مكياج جريء وشعر منسدل

لإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت شيرين مكياجا قويا يركز على أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذي يتناغم مع لون الفستان، ما أضفى عليها لمسة مميزة.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

مجوهرات ذهبية تزيد من فخامة الإطلالة

زينت إطلالتها بمجوهرات ذهبية فاخرة مكونة من أقراط وقلادة، أضافت لمسة من الفخامة والرقي.

البلوجر السورية شيرين بيوتي البلوجر شيرين بيوتي بإطلالة مبهرة شيرين بيوتي في حفل حنائها البلوجر شيرين بيوتي
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