دعاء حكم بإطلالة رياضية أنيقة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

09:13 م 09/12/2025
    الفنانة دعاء حكم (2)

ظهرت الفنانة دعاء حكم بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت دعاء بـ توب "كت" باللون البستاج الفاتح ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الرصاصي.

وبحسب موقع "elle"، تناسب تسريحة ذيل الحصان الإطلالات اليومية والرياضة والمناسبات الرسمية، كما أنها تعطي مظهرا جذابا للوجه.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دعاء مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح الذي يناسب بشرتها.

واختارت دعاء تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

الفنانة دعاء حكم دعاء حكم بإطلالة رياضية دعاء حكم على إنستجرام إطلالة دعاء حكم

