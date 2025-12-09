أناقة واحتشام.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها الجذابة في أحدث ظهور لها، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون البرجندي يضفي لمسة من الأناقة والرقي على الإطلالة، كما إنه يبرز جمال البشرة بشكل راقي دون مبالغة.

وارتدت إلهام فستان طويل باللون البرجندي يتميز بكشكشة عند منطقة البطن ومزينا بتطريزات باللون الفضي عند الأكمام.

واعتمدت إلهام مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت إلهام خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج.