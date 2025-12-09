إعلان

نادين الراسي بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتب : شيماء مرسي

05:31 م 09/12/2025
أطلت الفنانة نادين الراسي بإطلالة محتشمة وجذابة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفقا لـ "makeyourimage" يجمع الجاكيت باللون الأبيض بين الجرأة والأناقة، كما إنه ملفت للنظر، مما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات النهارية، كما فعلت الفنانة نادين الراسي.

وتألقت نادين بجاكيت طويل باللون الأبيض ونسقت أسفله بلوزة بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت نادين أن تترك خصلات شعرها على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وساعة يد وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

