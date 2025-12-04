كفتاة عشرينية.. إلهام شاهين بفستان طاووس في مهرجان البحر الأحمر

الورد يخطف الأنظار.. ياسمين صبري بفستان ناري في مهرجان البحر الأحمر

أناقة وجاذبية.. بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في البحر الأحمر

كالعروس.. هنا الزاهد بفستان مرصع بالكريستال في مهرجان البحر الأحمر

إعادة الألبوم

تابعنا على

ظهرت الفنانة مي عمر رفقة زوجها المخرج محمد سامي، بإطلالة مميزة وساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت مي بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.