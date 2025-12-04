فستان حورية البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر مع محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر
كتبت- أسماء مرسي:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
ظهرت الفنانة مي عمر رفقة زوجها المخرج محمد سامي، بإطلالة مميزة وساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
أطلت مي بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة.
واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.
أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.