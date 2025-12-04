إعلان

فستان حورية البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر مع محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

07:57 م 04/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة مي عمر رفقة زوجها
  • عرض 3 صورة
    الفنانة مي عمر رفقة زوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي عمر رفقة زوجها المخرج محمد سامي، بإطلالة مميزة وساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت مي بفستان طويل بقصة حورية البحر مزيج من اللونين الفضي والذهبي، وتميز أيضا بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

أما زوجها المخرج محمد سامي فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

الفنانة مي عمر رفقة زوجها لفنانة مي عمر هرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان