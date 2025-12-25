إعلان

"بلوك ناعم".. كيف نسقت نسرين طافش إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

05:34 م 25/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة نسرين طافش (3)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة نسرين طافش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة شتوية راقية، وجاء ذلك خلال عدة صور شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الإطلالة الأولى، مرتدية من الجزء العلوي، بلوفر من الفرو باللون الأحمر الغامق، يتميز بقصته الضيقة.

ونسّقت نسرين طافش مع إطلالتها بنطلون بيج أنيقة، بينما انسدل شعرها الأسود المموج بنعومة على ظهرها.

واختارت مكياج هاديء يناسب أجواء اللوك.

وظهرت في اللوك الأخر؛ مرتدية بلوفر بيج من الصوف، ونسقت أسفله بنطلون جينز أسود.

واختارت مكياج ناعم بدرجات النيود، وتسريحة شعر انسيابية تمنحها مظهرًا جذابًا.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar"، فإن اختيار الملابس الصوف؛ يعطي شعور بالدفء والحماية؛ في الأجواء الباردة.

ويدل أيضًا على الأناقة، وهو عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس الشتوية، ويجمع بين الأسلوب الأنيق والراحة، ويمكن تنسيقه مع أنماط مختلفة من الكاجوال إلى الرسمي.

الفنانة نسرين طافش إطلالة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام نسرين طافش بإطلالة شتوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض