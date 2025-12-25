كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة شتوية راقية، وجاء ذلك خلال عدة صور شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الإطلالة الأولى، مرتدية من الجزء العلوي، بلوفر من الفرو باللون الأحمر الغامق، يتميز بقصته الضيقة.

ونسّقت نسرين طافش مع إطلالتها بنطلون بيج أنيقة، بينما انسدل شعرها الأسود المموج بنعومة على ظهرها.

واختارت مكياج هاديء يناسب أجواء اللوك.

وظهرت في اللوك الأخر؛ مرتدية بلوفر بيج من الصوف، ونسقت أسفله بنطلون جينز أسود.

واختارت مكياج ناعم بدرجات النيود، وتسريحة شعر انسيابية تمنحها مظهرًا جذابًا.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar"، فإن اختيار الملابس الصوف؛ يعطي شعور بالدفء والحماية؛ في الأجواء الباردة.

ويدل أيضًا على الأناقة، وهو عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس الشتوية، ويجمع بين الأسلوب الأنيق والراحة، ويمكن تنسيقه مع أنماط مختلفة من الكاجوال إلى الرسمي.