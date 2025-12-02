5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

3 صور ومعلومات عن إطلالة داليا شوقي في أحدث إطلالتها

لفتت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ندى بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون البرتقالي مصنوع من قماش الشيفون.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الوردي.

كما اختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء اكسسوارات مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

دائما ما تجذب ملكة جمال لبنان السابقة الأنظار على السوشيال ميديا بإطلالاتها الأنيقة والجريئة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتنوع إطلالتها ما بين الفساتين الطويلة أو القصيرة والكاجوال.