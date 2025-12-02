بالطو من الجلد.. كيف نسقت درة إطلالتها؟

"لأول مرة في المسابقة".. 10 معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ بعد

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "businessinsider"، اللون البرجندي مثاليا للإطلالات الشتوية، فهو يمنح مرتديه شعورا بالثقة والقوة والجرأة.

وارتدت درة بالطو طويل باللون البرجندي مزود بحزام عند منطقة الخصر ومصنوع من الجلد، ونسقت أسفله شراب طويل بنفس اللون.

أما مكياجها فـ اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عينيها بألوان النيود.

وبالنسبة لتسريحة الشعر فأختارت درة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البرجندي تتماشى مع البالطو.